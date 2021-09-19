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МЧС возобновило работы по поиску упавшего в ХМАО гидросамолета

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Работы по поиску упавшего в болото в ХМАО гидросамолета возобновлены, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 08.00 (местного времени) поиски пропавшего гидросамолета возобновлены. Всего задействовано 9 человек и 3 единицы техники: 2 болотохода и КАМАЗ с прицепом",- сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 сентября гидросамолет упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе. На борту находились два человека.

ХМАО

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