Дегтярев назначит сенатором от Хабаровского края зампреда по внутренней политике

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, по предварительным данным победивший на выборах главы региона, сообщил, что намерен назначить сенатором заместителя председателя правительства края Андрея Базилевского.

"Сенатором после вступления в должность мной будет назначен Андрей Базилевский - заместитель председателя правительства края по внутренней политике", - сказал Дегтярев журналистам в понедельник.

Дегтярев, кандидат от ЛДПР, набрал 56,8% голосов избирателей после обработки 99,75% бюллетеней.

На пост губернатора Хабаровского края, помимо Дегтярева было еще трое претендентов - телеведущая Марина Ким от "Справедливой России - За правду", пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров и предприниматель Бабек Мамедов от партии "Родина". Их результат - 25,39%, 10,2% и 3,53% соответственно.

Явка на досрочные выборы главы региона составила 43,81% при общем количестве избирателей 955 585 человек.