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Хроника последних дней СССР

Атомная подлодка "Александр Невский" вернулась на Камчатку из похода

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после успешного выполнения задач в море, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"На пирсе подводников встречали командование Подводных сил ТОФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие", - говорится в сообщении.

По докладу командира атомной подводной лодки (АПЛ) проекта "Борей" поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и по традиции вручил экипажу жареного поросенка.

Наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные медали и грамоты, объявлены благодарности.

"После пополнения всех видов материальных запасов экипаж подводного крейсера начнет подготовку к выполнению новых задач по своему предназначению", - сказано в сообщении.

Камчатка Александр Невский

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