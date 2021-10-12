Подлодку "Магадан" с "Калибрами" примут в состав ВМФ РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Дизельную подводную лодку "Магадан", построенную для Тихоокеанского флота, во вторник, 12 октября, планируют включить в боевой состав Военно-морского флота России.

"Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 12 октября. Эту дату утвердил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов", - сообщил ранее официальный представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.

По его словам, приказ о приеме "Магадана" в состав ВМФ будет зачитан на торжественной церемонии на предприятии "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург).

В начале октября на "Адмиралтейских верфях" госкомиссия подписала приёмный акт о завершении испытаний "Магадана".

"Магадан" - третья подводная лодка проекта 636.3 в серии, которую строят для Тихоокеанского флота.

Контракт на строительство этой серии подлодок подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав флота 24 октября 2020 года. Летом сообщалось, что эти две подлодки отрабатывали задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

"До 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота", - сказал в августе главком ВМФ.

Военные сообщали, что на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии - "Уфе" - идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы. Пятая и шестая подводные лодки серии - "Можайск" и "Якутск" - заложены на "Адмиралтейских верфях в августе 2021 года.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.