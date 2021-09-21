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Кандидат от ЛДПР прошел в Госдуму в Томске за счет голосов из Лондона и Парижа

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На думских выборах кандидат от ЛДПР Алексей Диденко в последний момент обошедший единоросса Илью Леонтьева в Томском округе №181, победил за счет голосов россиян, живущих в Лондоне и Париже, следует из данных ГАС "Выборы".

К этому округу на прошедших выборах были приписаны десять участков, расположенных в посольствах и консульствах России в Великобритании, Франции и Литве. По мере подсчета голосов сначала лидировал Леонтьев, однако вечером, после обработки 100% бюллетеней, оказалось, что победил Диденко с перевесом 600 голосов.

На участке в Лондоне Диденко получил 1023 голоса, а единоросс - 95. Результаты голосования в консульстве в Эдинбурге не опубликованы.

В Париже за Диденко было отдано 575 голосов, за Леонтьева - 165. На других участках во Франции (в Монако, Марселе, Страсбурге и Вильфранш-сюр-Мере) кандидат от ЛДПР в совокупности получил 204 голоса, кандидат от "Единой России" - 87.

В Литве (Вильнюс, Васагинас и Клайпеда) Диденко уступил Леонтьеву, получив 230 голосов против 367.

В совокупности по зарубежным участкам (без Эдинбурга) Диденко получил 46,5% голосов, Леонтьев - 16,4%.

Голосование по партийным спискам выявило, что большинство россиян, живущих в Великобритании, Франции и Литве, отдали предпочтение КПРФ (29,6%). На втором месте идет "Единая Россия" (22,3%), ЛДПР - на третьем месте (16,1%). "Яблоко" получило на этих участках 10,5% голосов, "Справедливая Россия" - 6,9%.

В Госдуме VII созыва Диденко руководил комитетом по федеративному устройству, а также был зампредом фракции ЛДПР.

Госдума Томск ЛДПР Единая Россия Алексей Диденко Илья Леонтьев Лондон Париж Монако Эдинбург Литва

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