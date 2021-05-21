В деле экс-мэра Майкопа появился новый эпизод

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В управлении следственного комитета по Адыгее возбудили новое уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении бывшего главы администрации Майкопа Андрея Гетманова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По данным следствия, подозреваемый в июле 2017 года пытался похитить право собственности и аренды на три земельных участка своего знакомого в Кужорском сельском поселении Майкопского района", - говорится в сообщении.

Гетманов убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки общей стоимостью более 13 млн рублей. Взамен обвиняемый пообещал ему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок стоимостью более 9 млн рублей.

Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, так как уполномоченный орган отказался регистрировать переход права собственности на один из участков, отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено части 4 статьи 159 УК РФ по материалам, поступившим из УФСБ России по Адыгее. Оно соединено с ранее возбужденным делом в одно производство.

Ранее сообщалось о задержании главы администрации Майкопа Андрея Гетманова и возбуждении в его отношении уголовного дела по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

По данным следствия, в мае 2018 года обвиняемый потребовал от предпринимателя совершить обмен земельными участками, предназначенными для выращивания сельскохозяйственных культур. Предприниматель отказался из-за невыгодной для себя сделки. Однако обвиняемый стал настаивать на выдвинутых им условиях, угрожая физической расправой в случае отказа. Предприниматель пошел на уступки и совершил обмен.

Кроме того, 2 апреля в отношении главы администрации Майкопа было возбуждено второе уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов.

Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. До этого он служил на космодроме "Байконур", а позже занимал пост депутата Государственного совета Адыгеи. 9 апреля Совет народных депутатов Майкопа принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Гетманова, находящегося под следствием.