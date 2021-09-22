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Хроника последних дней СССР

Задержавший пермского стрелка лейтенант получит орден Мужества

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом наградил сотрудников ДПС, которые первыми прибыли на место стрельбы в пермском университете и задержали стрелявшего, сообщила пресс-служба Кремля.

Орден Мужества получит младший лейтенант полиции Константин Калинин, который стрелял в подозреваемого, обезоружил его и затем начал оказывать ему первую помощь.

Старший лейтенант полиции Владимир Макаров, который начал организовывать эвакуацию людей, награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Госнаграды они получат "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга", процитировала пресс-служба Кремля.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в свою очередь, досрочно повысил обоих в звании: Калинин стал лейтенантом полиции, а Макаров - капитаном, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

20 сентября утром студент-юрист пришел с оружием на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета и начал стрелять по людям на улице и в одном из корпусов. Очевидцы рассказывали, что студенты баррикадировались в аудиториях и прятались под столами, в соцсетях разошлись видеозаписи, на которых люди прыгали из окон второго этажа.

В МВД затем сообщили, что первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС ГИБДД УМВД по Перми. Подозреваемый начал стрелять в сторону инспекторов, Калинин открыл ответный огонь. По словам младшего лейтенанта, у студента были ружье, патроны и нож.

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил представить Калинина и Макарова к государственным наградам за решительную, слаженную и грамотную реакцию.

Подозреваемый сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В Пермском Минздраве сообщили, что врачи ампутировли ему ногу. Его жертвами стали шесть человек, еще 43 считаются пострадавшими.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Пермь ПГНИУ Пермский край МВД Константин Калинин Владимир Макаров

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