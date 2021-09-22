Алтайский губернатор раскритиковал краевой Минздрав за нехватку врачей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства обвинил краевой Минздрав в отсутствии кардинальных решений для увеличения количества медиков в системе здравоохранения региона. Он отметил, что в крае число врачей уменьшается быстрее, чем население.

"Обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения - самая низкая за последние 30 лет в 2020 году. 36 (врачей - ИФ) в 2020 году - это самая низкая (обеспеченность - ИФ), она даже в 1990 году была 38,4. Она даже в 2000 была 38,2. В 2010 году она была 43. Она сейчас упала, и тренд этот на снижение - он идет", - сказал он.

Губернатор отметил, что "стоит на месте" и наем среднего медперсонала.

"Мы с вами видим, что в наших государственных учреждениях всего 8058 врачей, а надо было бы иметь примерно на 1,5 тысячи больше. А среднего медицинского персонала у нас 21200, а надо бы иметь 25200, то есть на 4 тысячи надо наращивать. При этом четверть врачей - пенсионного возраста люди, которые уже слабо мотивированы к работе, он завтра встает и уходит. Спасибо, что доработал или доработала до пенсии, и большая благодарность, если еще на пенсии немножко поработал человек, но в принципе это уже ненормально, когда человек на пенсии работает", - сказал губернатор.

Врачи уходят из профессии, а чиновники продолжают делать доклады о том, как власти пытаются этот отток компенсировать, добавил он.

"И пока слабо компенсируем: год от года количество врачей уменьшается, и уменьшается оно быстрее, чем уменьшается количество жителей края (...) Хорошие, интересные меры, но они дают единичные приросты, единичные или в десятках. Я не вижу свет в конце тоннеля, мы с вами только пытаемся удержать ситуацию на плаву, а ее же надо разрешать. Если мы будем делать одно и то же, что мы делаем последние годы, мы будем и получать одно и то же. Нам надо что-то менять в этих подходах. И я пока не услышал, что мы такого прорывного можем предложить. И в этом самая проблема", - сказал глава региона и потребовал подготовить "амбициозные планы по улучшению ситуации".