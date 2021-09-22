Поиск
Хроника последних дней СССР

Алтайский губернатор раскритиковал краевой Минздрав за нехватку врачей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства обвинил краевой Минздрав в отсутствии кардинальных решений для увеличения количества медиков в системе здравоохранения региона. Он отметил, что в крае число врачей уменьшается быстрее, чем население.

"Обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения - самая низкая за последние 30 лет в 2020 году. 36 (врачей - ИФ) в 2020 году - это самая низкая (обеспеченность - ИФ), она даже в 1990 году была 38,4. Она даже в 2000 была 38,2. В 2010 году она была 43. Она сейчас упала, и тренд этот на снижение - он идет", - сказал он.

Губернатор отметил, что "стоит на месте" и наем среднего медперсонала.

"Мы с вами видим, что в наших государственных учреждениях всего 8058 врачей, а надо было бы иметь примерно на 1,5 тысячи больше. А среднего медицинского персонала у нас 21200, а надо бы иметь 25200, то есть на 4 тысячи надо наращивать. При этом четверть врачей - пенсионного возраста люди, которые уже слабо мотивированы к работе, он завтра встает и уходит. Спасибо, что доработал или доработала до пенсии, и большая благодарность, если еще на пенсии немножко поработал человек, но в принципе это уже ненормально, когда человек на пенсии работает", - сказал губернатор.

Врачи уходят из профессии, а чиновники продолжают делать доклады о том, как власти пытаются этот отток компенсировать, добавил он.

"И пока слабо компенсируем: год от года количество врачей уменьшается, и уменьшается оно быстрее, чем уменьшается количество жителей края (...) Хорошие, интересные меры, но они дают единичные приросты, единичные или в десятках. Я не вижу свет в конце тоннеля, мы с вами только пытаемся удержать ситуацию на плаву, а ее же надо разрешать. Если мы будем делать одно и то же, что мы делаем последние годы, мы будем и получать одно и то же. Нам надо что-то менять в этих подходах. И я пока не услышал, что мы такого прорывного можем предложить. И в этом самая проблема", - сказал глава региона и потребовал подготовить "амбициозные планы по улучшению ситуации".

Алтайский край Минздрав Виктор Томенко

Новости по теме

Новости

Ан-26 с экипажем из шести человек пропал под Хабаровском

Задержавший пермского стрелка лейтенант получит орден Мужества

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

В России коронавирус обнаружили еще у 19 706 человек

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

В Свердловской области задержан мужчина, зашедший с ружьем в школу

Общественный штаб поручил перепроверить электронные голоса в Москве

Роспотребнадзор зафиксировал рост COVID-заболеваемости в 36 регионах

Роспотребнадзор зафиксировал рост COVID-заболеваемости в 36 регионах

АПК получит больше 6 млрд рублей на развитие села за счет экспортных пошлин

АПК получит больше 6 млрд рублей на развитие села за счет экспортных пошлин

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Осужденные поработают на строительстве ледового дворца в Новосибирске

Минздрав подтвердил, что пермскому стрелку ампутировали ногу

Что случилось этой ночью: среда, 22 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');