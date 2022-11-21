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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Профсоюз оценил дефицит врачей в российской медицине в 30%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В профсоюзе работников здравоохранения России предлагают повысить зарплаты медикам, чтобы решить проблемы дефицита кадров и профессионального выгорания врачей. Дефицит кадров там оценивают в 30%.

"Думаю, 30%, а то и больше специалистов (в медучреждениях) не хватает, если в относительной оценке. В абсолютных цифрах - порядка 20 тысяч врачей", - сказал на пресс-конференции председатель профсоюза Анатолий Домников.

По его словам, дефицит кадров обуславливает вторую отраслевую проблему - "профессиональное выгорание".

"Если у нас дефицит врачей есть, значит, в результате возникает перегрузка. Отсюда выгорание, которое только увеличивается", - пояснил Домников.

"Мер (по решению вопроса кадрового дефицита - ИФ) очень много придумали. Они очень перспективны, растянуты во времени. Поэтому самое главное, что помогло бы в этой ситуации - это повышение заработной платы", - добавил председатель профсоюза.

21 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал напряженной ситуацию с кадрами в медицине.

"По наиболее дефицитным направлениям сегодня идет прирост, это по участковым терапевтам. В целом же, в отрасли мы видим, что пока ситуация крайне напряженная. По онкологам идет прирост, по кардиологам. Но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуется просто изменения в подходах. По анестезиологам, реаниматологам сейчас меняем, упорядочиваем", - сказал он.

По словам Мурашко, число мест целевого приема студентов-медиков дополнительно увеличено на 20%.

Министр добавил, что в правительстве обсуждают возможность повысить зарплаты медикам.

Минздрав Михаил Мурашко Анатолий Домников
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