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Угрожавшего школьникам ростовского подростка доставили в полицию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в полицию доставили подростка, который выложил в соцсети видеообращение с угрозами в адрес школьников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления МВД.

О видеозаписи полицейским рассказала жительница города.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних незамедлительно опросили школьников и преподавательский состав учебного заведения. Сотрудники полиции установили подростка, разместившего видео. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавили в управлении.

Видео разместил шестиклассник, он угрожал напасть на две школы, рассказал информированный источник "Интерфакса". По его словам, ребенок в видеообращении показал такой же жест, что и студент Тимур Бекмансуров, записавший обращение перед стрельбой в пермском университете.

Ростовского школьника быстро вычислили. Решается вопрос о его постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних Ворошиловского района, добавил собеседник агентства.

Бекмансуров 20 сентября пришел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета с ружьем и ножом и начал стрелять по окружающим. Погибли шесть человек, пострадали 43. Подозреваемый несколько десятков пострадали. При задержании Бекмансуров был тяжело ранен.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Хроника 03 февраля 2014 года – 23 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Ростов-на-Дону МВД

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