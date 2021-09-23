Дегтярев вступит в должность губернатора Хабаровского края 24 сентября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Михаил Дегтярев, избранный губернатором Хабаровского края по результатам трехдневного голосования, официально вступит в должность главы региона в пятницу, 24 сентября, сообщили "Интерфаксу" в правительстве региона.

"Церемония официального вступления в должность губернатора состоится в пятницу, 24 сентября", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Дегтярев, кандидат от ЛДПР, занимающий должность врио губернатора Хабаровского края с июля 2020 года, по итогам трехдневного голосования набрал 56,8% голосов избирателей Хабаровского края. Он обошел троих конкурентов - телеведущую Марину Ким от "Справедливой России - За правду", предпринимателя Бабека Мамедова от партии "Родина" и Владимира Парфенова от Партии пенсионеров.