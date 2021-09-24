Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Михаил Дегтярев, победивший в ходе трехдневного голосования на выборах губернатора Хабаровского края, официально вступил в должность главы региона.

Торжественная церемония прошла в здании Хабаровского краевого музыкального театра, передает корреспондент "Интерфакса".

С избранием на этот пост Дегтярева поздравил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, который вручил ему удостоверение губернатора.

Затем глава региона принес присягу и принял знак высшего должностного лица края.

В досрочных выборах губернатора Хабаровского края приняло участие 43,82% избирателей.

За Дегтярева проголосовало 237 818 избирателей, что составило 56,77% от общего числа, принявших участие в голосовании.

Дегтярев, кандидат от ЛДПР, обошел на выборах троих конкурентов - телеведущую Марину Ким от "Справедливой России - За правду", Владимира Парфенова от Партии пенсионеров и предпринимателя Бабека Мамедова от партии "Родина".

За Ким проголосовали 106 532 человека (25,43%), Парфенова - 41 986 (10,02%), за Мамедова - 14 806 (3,53%).