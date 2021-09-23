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Студента в колледже Тюмени задержали со страйкбольным оружием

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Тюмени проверяют обстоятельства инцидента в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета, где в четверг был задержан студент с оружием в чехле. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного УМВД.

По данным ведомства, сотрудники охраны учебного заведения чехол с оружием изъяли, а студента задержали.

На место инцидента незамедлительно выехали сотрудники полиции.

"По предварительным данным, студент колледжа договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле", - отмечается в сообщении.

Тюмень

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