Студента в колледже Тюмени задержали со страйкбольным оружием

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Тюмени проверяют обстоятельства инцидента в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета, где в четверг был задержан студент с оружием в чехле. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного УМВД.

По данным ведомства, сотрудники охраны учебного заведения чехол с оружием изъяли, а студента задержали.

На место инцидента незамедлительно выехали сотрудники полиции.

"По предварительным данным, студент колледжа договорился со своим однокурсником о ремонте сломанного страйкбольного оружия, которое принес в чехле", - отмечается в сообщении.