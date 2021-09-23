Родителей автора фейка об угрозе школе в Алметьевске привлекли к ответственности

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Автором фейкового сообщения о подготовке нападения на школу №25 в Алметьевске оказался ребенок, комиссия по делам несовершеннолетних уже привлекла его родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Об этом "Интерфаксу" сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В полиции выяснили, что этот подросток распространял фейк в одной из соцсетей. По факту решается вопрос вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте).

Во всех школах Алметьевска с детьми и родителями проведут профилактические беседы о том, что такие фейки распространять нельзя, сказала Галимова.

Сообщение о готовящемся нападении в среду вечером появилось в чате одного из классов этой школы. О нем немедленно сообщили в полицию, полицейские и росгвардейцы с раннего утра начали проверять школу. Охрана заведения была усилена еще одним чоповцем. Угроза оказалась ложной.