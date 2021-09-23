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Хроника последних дней СССР

Полиция проверит фейк об угрозе нападения на школу в Алметьевске

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Алметьевске полиция начала проверку после сообщения в классном чате в мессенджере о возможном нападении на одну из школ города, сообщила начальник управления образования Альметьевского района Ирина Павловская.

Нападения в школах и вузах

По ее словам, сообщение о планирующемся нападении и опасности для детей 22 сентября вечером поступило в чат одного класса. Сообщение перенаправили в полицию. В четверг утром некоторые родители не пустили детей в школу или забрали их домой после первого урока.

"На утро сегодняшнее - буквально с половины шестого утра полиция, Росгвардия школу проверили, все нормально, опасности нет. ЧОП, раз поступило такое сообщение, усилили еще одним человеком. Пока все спокойно", - сказала Павловская.

Теперь полицейские выясняют, что был автором сообщения, а школа вернулась к обычной работе.

"Мы предполагаем, что это младшие классы, примерно среднее звено. Фейковая информация", - добавила Павловская.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова подтвердила "Интерфаксу", что, как только в мессенджерах появилось анонимное сообщение, правоохранители приняли все необходимые меры и детям ничто не угрожает.

Татарстан Алметьевск Ирина Павловская МВД Росгвардия

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