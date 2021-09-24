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Хроника последних дней СССР

Готовившего нападение красноярского студента обследуют в психбольнице

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - 18-летний студент Южного аграрного техникума из Краснотуранска, арестованный за подготовку убийств однокурсников, помещен в краевой психоневрологический диспансер для обследования " в связи с наличием признаков психиатрического заболевания", собщили в СКР.

Нападения в школах и вузах

По версии следствия, в 2020 году во время учебы у него произошел конфликт со сверстниками. По его мнению, они его оскорбляли, он решил их убить.

"В последних числах мая 2021 года он приобрел в одном из магазинов патроны, к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству" и планировал убить трех обидчиков в здании техникума, считают в СК. Предотвратить преступление удалось благодаря вмешательству сотрудников краевого МВД и ФСБ.

При обыске дома у студента сотрудники УФСБ нашли у него патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей. Все это он планировал использовть, считает следствие.

В СК напомнили, что задержанный признал вину.

23 сентября Центральный суд Красноярска арестовал его до 20 ноября по делу о покушении на убийство нескольких человек.

О задержании студента 22 сентября сообщил источник "Интерфакса".

Хроника 03 февраля 2014 года – 24 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Красноярск Краснотуранск МВД ФСБ СКР

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