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На Урале арестовали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Свердловской области предъявило обвинение местному жителю по делу об убийстве женщины и двух ее 4-летних детей в Кировграде, мужчина арестован, сообщает СКР.

"Предъявлено обвинение по п.п. "а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу на два месяца - до 22 ноября.

Накануне региональное управление СКР сообщало, что подозреваемый признался в убийстве женщины и ее детей.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что подозреваемого задержали на автомойке, где он работал. Мужчина ранее был судим, в том числе за убийство. В последний раз он освободился из колонии в июле 2017 года.

По словам Горелых, мужчина познакомился с будущей жертвой примерно месяц назад. Женщина приехала помыть свою машину, и они обменялись телефонами. В день трагедии он пришел к ней в гости со сладкими гостинцами для детей. Весь вечер они выпивали, а когда перебрали, гость потерял контроль и в ходе конфликта жестоко расправился с женщиной и ее детьми, после чего устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.

СКР Свердловская область Кировград

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