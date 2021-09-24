Поиск
Хроника последних дней СССР

Пятеро участников группировки скинхедов арестованы в Красноярске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске суд арестовал пять скинхедов, подозреваемых в создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщили в краевом управлении СКР. Шестого подозреваемого продолжают искать.

Их задержали 23 сентября.

По версии следствия, группировку собрал не позднее февраля 2021 года 19-летний горожанин, "движимый идеями экстремистской направленности". К нему присоединились пять молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет и "иные неустановленные лица". В группе были введены правила и распределены роли.

По версии следствия, организатор и участники группировки в июле, "реализуя общий преступный умысел" и "действуя по мотивам идеологической ненависти" избили 16-летнего и 18-летнего жителей Красноярска, оскорбляя их "по признаку социальной принадлежности". В августе они избили 17-летнего подростка руками и ногами, оскорбляя его по признаку национальной принадлежности и "используя сигнальный пистолет в качестве оружия".

Уголовное дело в их отношении возбудили по материалам краевого УФСБ.

Красноярск СКР ФСБ

Новости

Полиция нашла в Интернете призывы идти на акцию 25 сентября в Москве

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ две саентологические организации

Пандемия коронавируса

В Ставрополье объявили о приходе четвертой волны коронавируса

В Ставрополье объявили о приходе четвертой волны коронавируса

Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали крупные штрафы за отказ локализовать данные в РФ

Свердловским магазинам "Верный" запретили продавать алкоголь

В КПРФ предложили создать парламентскую комиссию по изучению электронного голосования

Член ЦИК от КПРФ выразил несогласие с итогами думских выборов

Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

Первое безэкипажное судно в России спустили на воду в Петербурге

В Красноярске арестовали студента, готовившего убийство однокурсников

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450

Единороссы получили в Госдуме 324 мандата из 450
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');