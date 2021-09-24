Пятеро участников группировки скинхедов арестованы в Красноярске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярске суд арестовал пять скинхедов, подозреваемых в создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщили в краевом управлении СКР. Шестого подозреваемого продолжают искать.

Их задержали 23 сентября.

По версии следствия, группировку собрал не позднее февраля 2021 года 19-летний горожанин, "движимый идеями экстремистской направленности". К нему присоединились пять молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет и "иные неустановленные лица". В группе были введены правила и распределены роли.

По версии следствия, организатор и участники группировки в июле, "реализуя общий преступный умысел" и "действуя по мотивам идеологической ненависти" избили 16-летнего и 18-летнего жителей Красноярска, оскорбляя их "по признаку социальной принадлежности". В августе они избили 17-летнего подростка руками и ногами, оскорбляя его по признаку национальной принадлежности и "используя сигнальный пистолет в качестве оружия".

Уголовное дело в их отношении возбудили по материалам краевого УФСБ.