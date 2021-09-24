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Хроника последних дней СССР

Прилепин не пойдет в Госдуму

Он предпочел учебу в Школе губернаторов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин, входящий в федеральный список партии на выборах в Госдуму, откажется от депутатского мандата, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова.

"Конечно, Захар Прилепин примет мандат, но в кратчайшие сроки передаст его своему соратнику Дмитрию Кузнецову, возглавляющему список партии в Нижегородской области", - сказала она.

По ее словам, сам Прилепин намерен сосредоточиться на обучении в Школе губернаторов, куда он поступил в сентябре. Обучение займет 7-8 месяцев, добавила Кондакова.

На прошедших в сентябре выборах партия "Справедливая Россия - За правду" получила 27 мест в Госдуме, объявил ранее в пятницу Центризбирком.

22 февраля 2021 года прошел объединительный съезд партий "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду". Председателем "Справедливой России - За правду" (СРЗП) стал лидер "эсеров" Сергей Миронов, а сопредседателями - главы присоединенных партий: Геннадий Семигин ("Патриоты России") и Захар Прилепин ("За правду").

Глава региональной группы СРЗП №36 по Нижегородской области Кузнецов, который получит мандат Прилепина, был секретарем ЦК партии "За правду". В новом объединении он руководил аппаратом Прилепина.

части федерального списка кандидатов СРЗП - сразу после лидера "эсеров" Сергея Миронова.

"Школа губернаторов" - неформальное название проекта Высшей школы государственного управления РАНХиГС "Программа кадрового резерва" (реализуется совместно с Корпоративным университетом Сбербанка и Московской школой управления "Сколково"). Среди выпускников этой программы - губернаторы, федеральные министры и их заместители. На учебу туда попадают через отбор администрации президента. Обучение длится девять месяцев, слушатели проходят несколько тематических модулей, в том числе о менеджменте, цифровизации, госуправлении, коммуникациях и о других дисциплинах.

Захар Прилепин Госдума Справедливая Россия - За правду Елизавета Кондакова Центризбирком Дмитрий Кузнецов

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