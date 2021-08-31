Иностранных студентов с положительным ПЦР-тестом изолируют после въезда в РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Главным требованием российских властей к иностранным студентам, которые планируют приехать учиться в Россию, будет наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, говорится в инструкции Минобрнауки.

Если у студента окажется положительный тест или вовсе не будет теста, его отправят на самоизоляцию. Вузы для этого должны подготовить "инфраструктуру", говорится в инструкции.

Согласно алгоритму, образовательные организации должны составить список своих студентов-иностраанцев. По этим спискам они направят ходатайства на оказание визовой поддержки студентам в территориальные органы МВД, а Минобрнауки - в МИД.

Инструкция также обязывает администрации регионов, где находятся вузы, обеспечить вакцинацию иностранных студентов.

Каждому иностранному студенту министерство пообещало выслать инструкцию по въезду в Россию.

Составленные правила для иностранцев распространяются на все вузы, в том числе частные, подчеркнули чиновники.

На прошлой неделе федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом поддержал инициативу Минобрнауки и снял последние ограничения для въезда студентов в Россию. Иностранные студенты смогут приехать учиться, даже если у России с его страной не возобновлено авиасообщение.