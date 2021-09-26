Российская прокуратура начала проверку после ЧП с сухогрузами в Босфоре

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности плавания в связи со столкновением накануне в проливе Босфор российского и турецкого сухогрузов.

Как говорится в сообщении ведомства, 25 сентября около 5 часов утра по местному времени российский сухогруз столкнулся с турецким в результате отказа рулевого управления последнего.

В прокуратуре уточнили, что российское судно "Русич-10" принадлежит АО "Судоходная компания "Волжское пароходство". Оно следовало из турецкого порта Гемлик в Таганрог под погрузку. На борту находились 11 членов экипажа. Пострадавших нет.

Судно получило незначительные повреждения, оно отбуксировано в турецкий порт. Разлива топлива не произошло.

В транспортной прокуратуре отмечают, что проверят все обстоятельства происшествия, вызовут судовладельца для дачи объяснений, дадут оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры.

Согласно сайту "Волжского пароходства", сухогруз "Русич-10" относится к проекту 00101, в рамках которого было выпущено 11 судов такого типа. Это двухвинтовой сухогрузный теплоход с носовым подруливающим устройством. Наибольшая длина составляет 128 м, габаритная ширина - 16,74 м. Грузоподъемность - более 5 тыс. тонн. По данным международного морского онлайн-ресурса MarineTraffic, корабль был построен в 2006 году.

Турецкий сухогруз Tahsin Imamoglu, по сведениям того же сайта, шел из порта Дилискелеси (Diliskelesi) в порт Карадениз Эрегли (Karadeniz Eregli). Судно было построено в 1990 году. Общая длина составляет 89 м, ширина - 13 м. Грузоподъемность - более 4 тыс. тонн.

Согласно информации MarineTraffic, оба судна сейчас находятся в порту Стамбула.

Спустя полтора часа после инцидента (в 6:30 по местному времени) накануне в проливе Босфор еще один российский сухогрузный теплоход "Волжский-40", принадлежащий тому же "Волжскому пароходству", столкнулся с турецким рыболовецким судном. Это случилось, когда российский корабль выходил из пролива в Черное море.

Пострадавших нет. Угрозу загрязнения окружающей среды в компании исключают.