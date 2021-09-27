iHerb обжаловал решение суда, признавшего запрещенной в РФ информацию на его сайте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Компания iHerb обжаловала решение суда в Барнауле, признавшего запрещенной в России информацию на сайте ее интернет-магазина, сообщили "Интерфаксу" в Алтайском краевом суде.

"Апелляция подана, сейчас идет ее оформление, поэтому дата рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.

Ранее о намерении обжаловать решение суда "Интерфаксу" сообщал гендиректор iHerb в России Илья Микин. "Мы считаем, что решение суда чрезмерное и не отвечает духу закона 149-ФЗ. На наш взгляд, нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции. Мы будем добиваться справедливого решения в следующей инстанции", - сказал тогда он.

Согласно данным сайта Центрального суда Барнаула, 24 августа суд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на сайте интернет-магазина iHerb запрещенной в России.

Как сообщалось, в январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал компанию - владельца американского интернет-магазина iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей в связи с размещением информации о небезопасных БАДах. Иск в суд подала прокуратура Засвияжского района, установившая, что на интернет-ресурсе можно купить с доставкой в Россию небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей. Отмечалось, что согласно экспертному заключению специалистов, в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов. Кроме того, они не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. Магазин предлагал незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАДов.

В сентябре компания iHerb начала процесс государственной регистрации в РФ представленных на площадке витаминов и БАД. Первые свидетельства о государственной регистрации (СГР) были выданы Роспотребнадзором двум биологически активным добавкам к пище бренда California Gold Nutrition (производитель - американская White Bottle, Inc.). В июне 2021 года iHerb заявила о готовности вложить более 1,5 млрд рублей в получение свидетельств госрегистрации для 6 тыс. наименований витаминов, БАД и косметических средств, реализуемых на российском рынке.

В России у iHerb более 3 млн покупателей, на витрине маркетплейса выставлено более 30 тыс. товаров от 1,2 тыс. производителей. Ассортимент включает витаминные комплексы, пищевые добавки, продукты для вегетарианцев, людей с особыми потребностями в питании, косметику, средства личной гигиены и т.д.

Компания iHerb была создана в 1996 году в США. Она заявила, что готова разместить производство витаминов и биоактивных добавок в России.

iHerb открыла офис в Москве в декабре 2019 года.