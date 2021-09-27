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Источник узнал, что у спикера новой Думы будет более 10 замов

Источник узнал, что у спикера новой Думы будет более 10 замов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число заместителей председателя Госдумы нового созыва увеличится, сообщил в понедельник информированный источник в парламенте.

"Исходя из проводимых переговоров, число вице-спикеров Госдумы, как ожидается, превысит 10 человек", - сказал собеседник "Интерфакса".

В частности, вице-спикером может стать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Предполагается, что она - единственный представитель федеральной пятерки партии "Единая Россия", кто не сдаст мандат. Должности вице-спикеров могут занять нынешний глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и экс-глава Дагестана Владимир Васильев, который в новом созыве Госдумы станет главой фракции парламентского большинства. Кроме того, сохранить кресла в президиуме руководства Думы могут Александр Жуков, Петр Толстой и ряд других депутатов. "Возможно появление в числе вице-спикеров одного из бывших губернаторов, ставшего депутатом", - отметил собеседник агентства.

По одному вице-спикеру будет у фракций традиционной парламентской оппозиции - КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР. У пятой партии, прошедшей в Госдуму, - "Новых людей" - также появится место вице-спикера.

В седьмом созыве Госдумы у председателя было восемь заместителей - два первых вице-спикера Александр Жуков и Иван Мельников (КПРФ), шесть вице-спикеров - Петр Толстой, Алексей Гордеев, Ирина Яровая, Ольга Тимофеева (все "Единая Россия"), Игорь Лебедев (ЛДПР) и Игорь Ананских ("Справедливая Россия").

Госдума

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