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Суд Петербурга оставил без изменений приговор историку Соколову

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет за убийство аспирантки.

"Апелляционная коллегия приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга изменила, разрешив судьбу вещественных доказательств. В остальном - без изменений", - сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Соколов непосредственно участвовал в заседании, на которое его доставили из "Крестов". Во время своего выступления он плакал.

В РоссииДоцент Соколов назвал убитую им девушку "чудовищем", напавшим на него с ножомЧитать подробнее

25 декабря 2020 года Октябрьской суд Петербурга приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство и незаконное хранение оружия. Защита Соколова обжаловала приговор, посчитав его необоснованным, а выводы суда первой инстанции - "не соответствующими фактическим обстоятельствам дела".

Следствие и суд установили, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 65-летний экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов выстрелил из обреза охотничьего карабина "ТОЗ-17-01" (лицензии на это оружие у него не было) в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой сожительствовал, после чего начал душить, а затем выстрелил в нее еще трижды. Когда девушка скончалась, он расчленил ее тело и решил утопить в Мойке. О преступлении стало известно, когда историка обнаружили с отрубленными женскими руками в реке, куда он свалился, избавляясь от останков. Вину Соколов признал.

В ходе суда историк заявил, что до убийства девушки его довели научный оппонент "Евгений Понасенков и преступная группа", которые в течение двух лет оказывали на него "психотравмирующее воздействие".

Бывший доцент СПбГУ Соколов - крупный специалист по военной истории Франции и эпохе Наполеона, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России. Понасенков - автор публицистических и исторических работ на тему наполеоновской Франции, режиссер и телеведущий.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Олег Соколов

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