Студента ярославского вуза задержали после угроз совершить вооруженное нападение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали студента Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) после его заявлений в соцсетях о готовности совершить вооруженное нападение, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе вуза.

"Для его задержания привлекли сотрудников полиции. Молодой человек является студентом вуза, ранее он находился в академическом отпуске, но вернулся к занятиям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, студент написал в соцсетях, что готов взять оружие и начать убивать людей. Его мотивы неизвестны.

В настоящее время университет работает в штатном режиме.

Пресс-служба УМВД по Ярославской области отказалась комментировать инцидент.