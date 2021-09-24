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Хроника последних дней СССР

Кремль оценил предложение Бастрыкина ограничить показ насилия на ТВ и в Сети

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Предложение председателя СКР Александра Бастрыкина ограничить показ жестких сцен на телевидении и в Интернете - это тема для серьезного обсуждения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Абсолютно доказано психологами и специалистами - конечно, нахождение в доступе, даже в не совсем широком доступе для массового пользователя кадров, где показывается насилие, и использование этого в компьютерных играх и так далее, провоцирует различные реактивные состояния, с психологической точки зрения, - сказал он. - Это реальность, в которой мы должны жить, в остальном это тема для серьезного обсуждения".

Бастрыкин на этой неделе провел оперативное совещание в Перми по расследованию стрельбы в университете, которую устроил студент-юрист. После этого он заявил о деструктивном влиянии интернета на молодежь и о необходимости психологического тестирования студентов и школьников.

Он также предложил ограничить демонстрацию на федеральных каналах насилия, проявлений аморальности, не показывать шоу, десоциализирующие молодежь, и ввести дополнительные меры по защите молодежи от опасной для нее информации.

Стрельба в Пермском государственном университете

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СКР Александр Бастрыкин Кремль Дмитирй Песков Пермь

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