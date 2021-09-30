Мэр и сити-менеджер Мурманска сложили полномочия после избрания в облдуму

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава Мурманска Михаил Белошеев и глава администрации Мурманска Евгений Никора на заседании горсовета в четверг досрочно сложили свои полномочия после избрания в состав Мурманской областной думы, передал корреспондент "Интерфакса".

Депутаты приняли их отставки большинством голосов.

"Задел на будущее у нашего прекрасного города есть, есть средства и планы, которые объединены в стратегию "На севере - жить" (...) Конкретные значимые изменения жители уже увидели и еще увидят в ближайшие три-пять лет. Я продолжаю служить Мурманску, теперь уже в другом месте, многое еще не удалось сделать, но многое сделано", - сказал Никора на горсовете.

Белошеев поблагодарил депутатов "за доверие, поддержку и профессионализм".

Как сообщалось, в новый состав облдумы также прошли главы других муниципалитетов: главы Оленегорского и Кандалашского районов Олег Самарский и Михаил Павлов, а также глава Апатитов Алексей Гиляров.