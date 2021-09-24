КПРФ и "Яблоко" оспорят в суде результаты выборов на ряде участков в Петербурге

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Отделения КПРФ и "Яблока" в Петербурге планируют оспорить в суде результаты выборов на ряде участков.

Первый секретарь горкома партии Роман Кононенко сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что партия собирается оспорить в суде результаты выборов в Заксобрание по ряду участков в трех избирательных округах.

"Будем пытаться отменять на каждом из этих участков результаты полностью, это будет тянуть и процент по Заксу, и личные результаты кандидатов", - сказал Кононенко, отметив, что первые иски будут поданы в понедельник, 27 сентября.

"У нас большой пласт вопросов по Невскому району (округ №23 - ИФ), где был обеспечен странный результат", - заявил собеседник агентства.

В этом округе "Единая Россия" набрала 44,73% (в целом по городу - 33,2%), что обеспечило место в городском парламенте заместителю главы Невского района Антону Рудакову. По словам Кононенко, в округе №23 результаты выборов могут быть оспорены по четырем участкам.

В округе №13 в Приморском районе КПРФ планирует оспорить результаты на трех избирательных участках. Здесь кандидат от КПРФ Алексей Богачев отстал от победившего депутата Закса от "Единой России" Андрея Горшечникова на 2,6 тыс. голосов.

В одномандатном круге №21 победил кандидат ЛДПР, экс-помощник депутата Виталия Милонова Андрей Малков. Кандидат КПРФ Геннадий Денисов отстал от него на 1,2 тыс. голосов, кандидат от "Справедливой России" Ольга Галкина, которая первые сутки подсчета лидировала, - примерно на 400 голосов. По округу "Единая Россия" получила 24%, КПРФ - 18,3%.

КПРФ заняла второе место на выборах в законодательное собрание Петербурга, набрав 17,4% голосов и выиграв в двух одномандатных округах.

Партия "Яблоко"

Партия "Яблоко" также намерена через суд оспорить результаты выборов по ряду петербургских избирательных участков в думском округе №216, где заместитель председателя партии Борис Вишневский проиграл вице-спикеру Закса прошлого созыва Сергею Соловьеву ("Единая Россия").

"Мы собираемся оспаривать результаты с участков в пределах 216-го округа в Думу и по другим районам, где есть вопиющие нарушения. Точно будем обжаловать результаты на участках во 2-м округе в Закс, и сколько сможем - по другим округам. (...) Это произойдет самое позднее - в среду, но то, что иски будут поданы, - это 100%", - сообщил "Интерфаксу" Вишневский в пятницу.

В округе №216 он набрал 37,4 тысяч голосов, Соловьев - 55,2 тысяч.

По одномандатному округу №2 в Закс от "Яблока" также баллотировался Вишневский, он проиграл главе комитета по социальной политике Петербурга Александру Ржаненкову ("Единая Россия") порядка 1,3 тысячи голосов. Порядка 1,1 тысячи голосов на двоих в этом округе собрали "двойники" Вишневского - кандидаты, взявшие себе имена Борисов Вишневских незадолго до выборов.

Вишневский сообщил, что партия также не признала результаты выборов в Закс по округам №№ 1, 4, 5, 9.

"И во многих других, потому что их невозможно признавать. По 218-му думскому округу мы тоже не признаем, естественно, никаким образом", - сказал Вишневский.

В округе №218 депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") набрал 48,6 тысяч голосов, кандидат от "Яблока" Борис Орешков - 30,5 тыс. голосов.

Как сообщалось, в четверг ЦИК признал неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан со стороны Горизбиркома Петербурга и потребовал отменить результаты на ряде участков в думских округах №218 и №212.

Председатель ЦИК Элла Памфилова также подчеркнула, что "особенно вся эта картина проявилась очень явственно и некрасиво, мягко говоря, в истории с Борисом Лазаревичем Вишневским". "То, что сделали с ним в этой кампании - это антигуманно, грязно, выходит за рамки принципов и морали. Начиная с "двойников", - отметила она.

На выборах в петербургский парламент "Яблоко" получило 9,15% голосов, в Закс по спискам прошли Вишневский и городской омбудсмен Александр Шишлов.