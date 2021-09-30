Свердловский омбудсмен посетит воинскую часть после смерти двух солдат

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова планирует посетить воинскую часть, где недавно погибли два срочника. Она сказала "Интерфаксу", что поедет туда, когда там завершится "самый острый" период разбирательств.

Там она собирается поговорить с военными. Также Мерзлякова направила обращение военному прокурору.

"Нас беспокоит противоречивость информации, которая исходила из части: сначала одно, потом другое. До этого, наверное, только в начале 2000-х были жалобы на эту часть", - пояснила омбудсмен.

Речь идет о ракетном соединении в поселке Свободный.

28 сентября пресс-служба ЦВО сообщила, что во время учений в лесу пропал срочник с автоматом. В тот же день его нашли погибшим. По предварительной версии, он попытался залезть на столб линии электропередачи и его ударило током.

29 сентября в части покончил с собой 19-летний срочник, служивший поваром.

Военные проверяют обстоятельства этих двух смертей. Также проверку проведет Общероссийская общественная организация "Комитет солдатских матерей России".