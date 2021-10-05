Подозреваемый в убийстве трех студенток в Оренбуржье признал вину

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Гайский городской суд Оренбургской области во вторник изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве трех девушек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Как указывает следствие в своем ходатайстве об избрании меры пресечения, в ходе допроса он раскаялся и дал изобличающие себя показания", - сказал собеседник агентства.

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае были обнаружены тела двух снимавших квартиру девушек с признаками насильственной смерти. Тело третьей жертвы нашли во дворе дома.

По данным следствия, погибшие - студентки местного медицинского колледжа 17, 18 и 19 лет, родом они из Башкирии. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за любую информацию о причастных к убийству трех девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий была установлена личность подозреваемого - по данным полиции, им оказался ранее судимый 29-летний мужчина, уроженец города Орска. Вечером 3 октября подозреваемый был задержан в Орске при попытке угона автомобиля.