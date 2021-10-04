Новому созыву Госдумы собрались ограничить число заседаний двумя в неделю

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Государственной Думы VIII созыва выступила с предложением, чтобы нижняя палата собиралась на пленарные заседания дважды в неделю.

Глава рабочей группы Алексанадр Жуков сообщил журналистам, что в осеннюю сессию в осеннюю сессию будет предлагаться "график такой, как был в весеннюю: три недели по два пленарных заседания в неделю, потом на неделю работы в округах, и потом три недели подряд пленарных заседаний".

Из-за пандемии депутатам Госдумы седьмого созыва пришлось переформатировать свою работу: в осеннюю сессию в 2020 году, а затем и в весеннюю сессию этого года парламентарии заседали, в основном, два дня в неделю вместо трех. Таким образом, в палате предлагают сохранить действующие ограничения.

Жуков также сообщил, что в Госдуме 8-го созыва будут работать 32 комитета. В Госдуме 7-го созыва было 26 комитетов.