В Пензенской области вновь запретили массовые мероприятия из-за COVID

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство Пензенской области с 4 октября ужесточает ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональных властей.

С понедельника запрещены массовые мероприятия, введен запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Будет усилен контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября в Пензенской области власти разрешили проводить массовые мероприятия при условии заполняемости не более 50% в помещениях, имеющих отдельный уличный вход, а также в сооружениях открытого типа с ограниченным количеством посадочных мест.

Посещение массовых мероприятий стало возможно только при наличии QR-кода, которым подтверждается прохождение полного курса прививки от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-исследования на наличие COVID-19, а также сведений о перенесенном коронавирусе.