Пожар в кировской больнице произошел в корпусе для пациентов с COVID-19

Причиной пожара, по версии следствия, могло стать неосторожное обращение с огнем одного из погибших пациентов

Архивное фото Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожар в инфекционной больнице в Кирове, жертвами которого стали два человека, произошел в корпусе, где находятся пациенты с коронавирусом, сообщает Минздрав региона.

В ведомстве уточнили, что "локальное возгорание" произошло в одной из палат на первом этаже двухэтажного пятого корпуса в 1:53 по московскому времени. Сработала пожарная сигнализация, медицинский персонал принял необходимые меры, использовал четыре огнетушителя и вывел одного из пациентов из палаты. Два пациента палаты в возрасте 82 и 66 лет погибли.

"В корпусе в момент возгорания находилось 43 пациента, тяжелых и средней степени тяжести, все они незамедлительно эвакуированы в другие инфекционные госпитали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Сейчас в корпусе проводятся восстановительные работы, планируется запустить корпус в работу в течение суток.

Причину пожара устанавливают следственные органы и МЧС.

Следственное управление СКР по региону сообщило, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем одного из погибших пациентов.

По информации следствия, в ночь на 5 октября в одной из палат инфекционной клинической больницы в Кирове произошло возгорание и пожар, в результате погибли двое пациентов - 66-летний и 82-летний мужчины.

По факту пожара организована проверка, на месте работают следователи и криминалисты, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось, в результате ночного пожара в инфекционной больнице в Кирове погибли двое мужчин. Остальных пациентов эвакуировали и направили в другие лечебные учреждения. К настоящему времени пожар потушен.