Минздрав Приморья предложил ввести QR-коды в регионе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Приморского края предлагает ввести дополнительные ограничительные меры в связи с угрозой четвертой волны COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба правительство региона.

"Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях, министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Приморья Анастасию Худченко.

По ее словам, готовящиеся ограничения связаны со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил ответственным ведомствам до конца недели сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края. Ведомства проработают варианты выдачи справок переболевшим менее шести месяцев назад без обращения за ними в поликлинику.

Как сообщалось, по данным территориального управления Роспотребнадзора, в крае сохраняется напряженная обстановка по COVID-19. Ежедневно выявляются более 200 новых случаев. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. На данный момент двукратно вакцинировались 374,5 тыс. человек, это 41,5% от плана. Также Роспотребнадзор в Приморье вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан. В их числе - работающие в торговле, сфере услуг, транспорта и ряда других.

Специалисты прогнозируют четвертую волну коронавируса в крае к середине октября.