Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Минздрав Приморья предложил ввести QR-коды в регионе

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Приморского края предлагает ввести дополнительные ограничительные меры в связи с угрозой четвертой волны COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба правительство региона.

"Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях, министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Приморья Анастасию Худченко.

По ее словам, готовящиеся ограничения связаны со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил ответственным ведомствам до конца недели сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края. Ведомства проработают варианты выдачи справок переболевшим менее шести месяцев назад без обращения за ними в поликлинику.

Как сообщалось, по данным территориального управления Роспотребнадзора, в крае сохраняется напряженная обстановка по COVID-19. Ежедневно выявляются более 200 новых случаев. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. На данный момент двукратно вакцинировались 374,5 тыс. человек, это 41,5% от плана. Также Роспотребнадзор в Приморье вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан. В их числе - работающие в торговле, сфере услуг, транспорта и ряда других.

Специалисты прогнозируют четвертую волну коронавируса в крае к середине октября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

9
В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.6 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.
Хроника 09 января 2020 года – 11 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Приморский край Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в ЕАО

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Задержан гражданин Грузии, сбежавший от конвоя во Внуково

Арестована седьмая фигурантка дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Источник сообщил о ДТП с погибшими с участием машины Ксении Собчак

Источник сообщил о ДТП с погибшими с участием машины Ксении Собчак
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });