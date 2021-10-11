В Липецкой области протестируют систему QR-кодов для посещения общепита

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области вводят в тестовом режиме систему QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и баров, сообщает пресс-служба администрации региона в понедельник.

В пресс-службе отметили, что при входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата о вакцинации и документ, удостоверяющий личность.

В пресс-службе администрации региона "Интерфаксу" уточнили, что новое ограничение носит рекомендательный характер. "Без кода пока будут пускать в кафе", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба не уточнила, когда именно будет введена новая система посещения точек общепита.

В Липецкой области полный цикл вакцинации прошли более 401 тыс. человек.