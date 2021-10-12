Большинству фигурантов дел об отравлении метанолом в Оренбуржье избрали меры пресечения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Районные суды Оренбургской области во вторник избрали меру пресечения еще четверым фигурантам дел о незаконном сбыте суррогатного алкоголя, жертвами которого стали более 30 человек.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в частности, Ленинский районный суд Орска арестовал на два месяца хозяина и продавца магазина, в котором торговали контрафактом.

Советский райсуд Орска также заключил под стражу до 9 декабря обвиняемого в незаконном обороте поддельной алкогольной продукции.

Кроме того, Адамовский районный суд избрал меру пресечения в отношении женщины, обвиняемой в продаже суррогата. Ей запрещено два месяца выходить из дома ночью, получать почту и пользоваться интернетом.

Таким образом, мера пресечения избрана для 14 фигурантов ранее возбужденных уголовных дел об отравлениях, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"12 арестованы, одна помещена под домашний арест, одной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в среду, 13 октября, Советский районный суд Орска изберет меру пресечения для еще одного фигуранта.

Массовое отравление спиртным в Оренбуржье

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья.

По данным на понедельник, число пострадавших составляет 64, из них 34 умерли.

Анализы показали наличие в организме пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере) УК РФ.

Были задержаны 15 подозреваемых.

По данным полиции, изготовители суррогата приобрели один из видов технического спирта в одной из коммерческих организаций в Уфе.