Все школы Орска перейдут на удаленку из-за COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Орске - втором по величине городе Оренбургской области - с 14 октября все школы и учреждения дополнительного образования перейдут на дистанционную работу, объявила мэрия. Это решение городские власти приняли по согласованию с областным оперштабом из-за роста заболеваемости COVID-19.

"Две недели учащиеся 5-9 классов будут заниматься дистанционно. В школах отменяются факультативы, занятия в секциях и кружках. Приостанавливается работа детских учреждений дополнительного образования, спорта и культуры", - говорится в сообщении.

Очные индивидуальные занятия разрешат продолжить только спортсменам, которые готовятся к чемпионатам и первенствам России, мира и Европы, а также воспитанникам детских школ искусств, планирующим участие во Всероссийских и Международных конкурсах.

В Оренбурге школьники 5-10 классов учатся удаленно с 21 сентября. Также удаленка введена в школах Бузулука и Бугуруслана.

В прошлом году в регионе школьники региона переходили на электронный формат обучения после осенних каникул, в ноябре.