Правительство решило снова ужесточить наказание за пьяное вождение

Предлагается запрещать таким водителям управлять поездами, самолетами и лодками, а также носить оружие

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить согласованные предложения по очередному ужесточению ответственности за пьяное вождение, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол сентябрьского заседания правительственной комиссии по безопасности на дорогах.

Хуснуллин объяснил изданию, что смертность в пьяных ДТП снижается медленнее, чем необходимо, а принимаемые меры по созданию безопасной инфраструктуры не помогают борьбе с нетрезвыми водителями.

По его данным, 88% всех смертей в ДТП, случившихся по вине нетрезвых водителей, связаны с тем, что у виновников аварий обнаруживают более 1 промилле алкоголя в крови (или 1 г в литре). Поэтому Хуснуллин поручил чиновникам "рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности" за пьяное вождение вплоть до уголовного наказания.

Вице-премьер предложил ввести уголовную ответственность для нетрезвых водителей, "принимая во внимание степень опьянения" (то есть, наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, какого — пока не ясно), пишет газета. Сейчас максимально допустимая норма — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. За ее превышение КоАП предусматривает штраф и лишение прав, а в Уголовном кодексе есть статья о тюремном сроке за повторное пьяное вождение.

МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией поручено выработать "единый механизм прекращения (ограничения)" прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — колесного (автомобили), самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), а также авиационного и железнодорожного.

Также предлагается ограничивать или прекращать право такого нарушителя владеть или носить оружие.

МВД и Минздраву поручено подготовить процедуру обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех, кого лишили прав за нетрезвую езду.

За повторное задержание пьяным за рулем Хуснуллин предложил лишать прав пожизненно, тогда как сейчас таких нарушителей лишают прав максимум на три года.

По данным ГИБДД, в первом полугодии 2021 года произошло 5,1 тысячи ДТП по вине водителей, имевших признаки опьянения (–37% к 2020 году), число погибших и раненых в этих авариях также сокращается, отмечает газета.

В июле 2021 года вступили в силу изменения в УК, которые позволяют лишать свободы на три года за повторное пьяное вождение после уже имеющейся судимость, напоминает издание. Запрет получать лицензию на покупку оружия гражданам, привлеченным к ответственности за "пьяную езду", вступит в силу 29 июня 2022 года вместе с другими поправками в закон "Об оружии".