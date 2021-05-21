Историку Юрию Дмитриеву присудили Премию свободы имени Сахарова

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Норвежский Хельсинкский комитет присудил Премию свободы имени Сахарова руководителю карельского "Мемориала" (признан в РФ иноагентом) Юрию Дмитриеву. Об этом сообщается на сайте комитета.

Премия учреждена в 1980 году с согласия и при поддержке самого академика Сахарова. Ее цель – помочь людям, преследуемым за свою позицию, высказывания и веру. Норвежский Хельсинкский комитет присуждает премию с 1984 года.

Генеральный секретарь комитета Гейр Хеннеланд, комментируя решение о присуждении премии Дмитриеву, отметил: "Из времени, когда Андрей Сахаров был политическим заключенным, когда боролся за то, чтобы его страна взглянула в лицо своему прошлому и осознала важность документирования правды для предотвращения новых злодеяний, тянется прямая нить к сегодняшней борьбе Юрия Дмитриева в современной России".

Вручение награды запланировано на 29 октября, церемония пройдет в Осло.

Международный "Мемориал" получил в РФ статус иностранного агента в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" двумя годами ранее.

Суды над историком

Как сообщалось ранее, в отношении Дмитриева рассматриваются обвинения в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия.

В 2018 году Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия. При повторном рассмотрении в 2020 году суд оправдал Дмитриева.

Но Верховный суд Карелии отменил оба приговора и направил дела на пересмотр. Перед вторым процессом Дмитриеву добавили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Суд Петрозаводска признал его виновным по этому пункту и приговорил к 3,5 годам колонии, тогда бы историк вышел на свободу в ноябре 2020 года. 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии по этому обвинению назначил историку 13 лет колонии строгого режима.

В феврале Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отказал в удовлетворении жалоб на приговор. Защита намерена обратиться с жалобой в Верховный суд РФ. До этого Петрозаводский городской суд дважды отказывался принять кассационную жалобу Дмитриева на приговор Верховного суда Карелии по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

В марте юристы "Мемориала" направили в Европейский суд по правам человека жалобу на приговор Дмитриеву. Специалисты утверждают, что в его деле нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Глава карельского "Мемориала" вины не признает. В ЕС связывали его уголовное преследование с правозащитной деятельностью.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.