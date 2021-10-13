Профильный комитет Думы одобрил "дачную амнистию"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года и расширении программы, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.

При этом председатель комитета Павел Крашенинников напомнил, что вместе с правительством обсуждается вопрос об установлении "дачной амнистии" бессрочно - чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и "дачную" недвижимость в дальнейшем действовал постоянно, отметили в комитете. Ранее в Росреестре уже заявляли, что инициатива о бессрочной "дачной амнистии" находится в стадии согласования.

Законопроект о расширении и продлении "дачной амнистии" (1243284-7) был внесен в Думу в конце августа этого года.

"Амнистия" предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Кроме того, авторы нового документа предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач по законопроекту смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

По принятому в прошлом году закону "дачная амнистия" действует до 1 марта 2026 года. С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.