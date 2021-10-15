Антирекорды по числу заражений и смертей от COVID вновь обновлены в Удмуртии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 355 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб в пятницу.

Отмечается, что это максимальное количество случаев с начала пандемии, предыдущий антирекорд был установлен накануне - 342.

"В числе заболевших 44 ребенка, 122 человека старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Зафиксирована также максимальная суточная смертность - 36 человек. Скончались 20 женщин в возрасте от 52 до 94 лет и 16 мужчин от 35 до 83 лет. Предыдущий максимум по смертности был отмечен 10 октября - 34 человека.

Вакцинировано 429 642 человека, или 46,5% от плана.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 57 953 случая заражения, 2405 летальных исходов. 640 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1793 - в состоянии средней степени тяжести.

В Удмуртии с 28 сентября ежедневно фиксируются новые антирекорды по числу заражений в сутки, растет смертность. Власти установили ряд ограничительных мер.

С 29 сентября закрыты фуд-корты и введены QR-коды для посещения заведений общепита либо 50-процентная посадка в залах. С 11 октября предприятиям общепита запрещено работать с 23 до 7 часов, закрыты кинотеатры и ночные клубы, детские игровые комнаты в ТРЦ. Приостановлены диспансеризация и профосмотры.

До 1 декабря предприятиям большинства сфер деятельности предписано провести обязательную вакцинацию не менее 80% сотрудников. Первоначально руководителям юрлиц предписывалось переводить на дистант или отстранять от работы тех, кто не пройдет вакцинацию в указанные сроки, но спустя несколько дней этот пункт из постановления регионального управления Роспотребнадзора был убран.