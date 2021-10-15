Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Антирекорды по числу заражений и смертей от COVID вновь обновлены в Удмуртии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 355 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб в пятницу.

Отмечается, что это максимальное количество случаев с начала пандемии, предыдущий антирекорд был установлен накануне - 342.

"В числе заболевших 44 ребенка, 122 человека старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Зафиксирована также максимальная суточная смертность - 36 человек. Скончались 20 женщин в возрасте от 52 до 94 лет и 16 мужчин от 35 до 83 лет. Предыдущий максимум по смертности был отмечен 10 октября - 34 человека.

Вакцинировано 429 642 человека, или 46,5% от плана.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 57 953 случая заражения, 2405 летальных исходов. 640 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1793 - в состоянии средней степени тяжести.

В Удмуртии с 28 сентября ежедневно фиксируются новые антирекорды по числу заражений в сутки, растет смертность. Власти установили ряд ограничительных мер.

С 29 сентября закрыты фуд-корты и введены QR-коды для посещения заведений общепита либо 50-процентная посадка в залах. С 11 октября предприятиям общепита запрещено работать с 23 до 7 часов, закрыты кинотеатры и ночные клубы, детские игровые комнаты в ТРЦ. Приостановлены диспансеризация и профосмотры.

До 1 декабря предприятиям большинства сфер деятельности предписано провести обязательную вакцинацию не менее 80% сотрудников. Первоначально руководителям юрлиц предписывалось переводить на дистант или отстранять от работы тех, кто не пройдет вакцинацию в указанные сроки, но спустя несколько дней этот пункт из постановления регионального управления Роспотребнадзора был убран.

Хроника коронавируса. Октябрь.

13
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-1913 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Удмуртия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне внешнего позитива

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

РКН пригрозил штрафом "Дождю" и главреду сайта за неупоминание статуса иноагента

Что произошло за день: четверг, 14 октября

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В СПЧ предложили не считать международные премии поводом для признания иноагентом

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

На МКС отсняли большую часть материалов фильма "Вызов"

Генпрокуратура и ЦИК поищут "миллионы евро" у депутата-единоросса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });