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Устроивший поножовщину в якутском наркодиспансере пытался покончить с собой

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, который напал в субботу в наркологическом диспансере в Якутии на пациентов, поступил в медицинское учреждение в тот же день и после нападения пытался покончить с собой, сообщает региональная прокуратура.

Там добавили, что четверо пострадавших и сам нападавший 1974 года рождения госпитализированы.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора республики. Прокуратура намерена дать оценку причинам и условиям произошедшего, обеспечения в учреждении здравоохранения безопасных условий пребывания пациентов и другим вопросам.

Как сообщалось, в субботу мужчина в палате якутского республиканского наркологического диспансера напал с ножом на пациентов. Один человек скончался, четверо доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы № 2. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Якутск

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