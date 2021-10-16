16 из 18 жертв отравления спиртом в Свердловской области умерли в Екатеринбурге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Большая часть отравившихся метиловым спиртом в Свердловской области скончались в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Из 18 человек 16 умерли в Екатеринбурге, еще по одному - в Нижнем Тагиле и в Ревде", - уточнил Горелых.

Он добавил, что в крови умерших, по информации специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы, был обнаружен метанол - это смертельно опасный яд.

Горелых также заявил, что двое задержанных - предприниматели, зарегистрированные в одном из коллективных садов Верх-Исетского района Екатеринбурга. Их доставили на допрос в региональный Следственный комитет, чтобы установить, по его словам, "кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории".

Работу по уточнению обстоятельств гибели 18 человек взял на личный контроль начальник регионального главка МВД генерал Мешков

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 18 человек скончались в результате отравления метиловым спиртом. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

До этого региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщал, что среди умерших от употребления метанола, предварительно, 16 жителей Чкаловского района Екатеринбурга, купивших разливной спирт на местном рынке. Все они скончались в течение недели.

Полиция в Свердловской области задержала двоих подозреваемых местных жителей 43 и 54 лет, а также проверяет возможные места производства и сбыта суррогата.

Прокуратура после гибели 18 человек попросила полицию проверить все рыночные комплексы на наличие контрафактной алкогольной продукции.