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Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о гибели 18 человек от отравления метиловым спиртом в Свердловской области, сообщает в воскресенье сайт ведомства.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богинскому доложить о ходе проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее местные следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района Екатеринбурга гражданам была продана спиртосодержащая жидкость - метиловый спирт.

"В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек. Проведён осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Установлены и задержаны двое подозреваемых", - говорится в пресс- релизе.

Ранее полиция в Свердловской области задержала двоих подозреваемых местных жителей 43 и 54 лет, а также начала проверку возможных мест производства и сбыта суррогата.

Прокуратура после гибели 18 человек попросила полицию проверить все рыночные комплексы на наличие контрафактной алкогольной продукции.

Следственный комитет Александр Бастрыкин Свердловская область Екатеринбург

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