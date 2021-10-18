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"АвтоВАЗ" в третий раз продлил выплаты для привившихся сотрудников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор подписал приказ о продлении срока выплаты 1500 рублей сотрудникам, которые привились первым и вторым компонентами вакцины от COVID-19, сообщил профсоюз предприятия.

Для получивших первую дозу сроки выплаты продлили до 31 октября, для полностью привитых - до 22 ноября.

Решение о выплате материальной помощи привившимся в размере 1500 рублей руководство "АвтоВАЗа" приняло в июле. Сроки ее выплаты продлевали дважды.

Дополнительные стимулирующие выплаты в размере разницы между средней зарплатой и оплатой времени простоя могут получить работники производственных линий, оказавшихся в простое из-за дефицита деталей, если прививку они сделают в период простоя.

Среди привившихся работников автозавода и дочерних зависимых обществ, расположенных в Тольятти, был объявлен розыгрыш денежных призов и Lada Vesta. При достижении 13 тысяч привитых (35% сотрудников) должно компания должна была разыграть 35 призов по 10 тысяч рублей, при 22 тысячах привитых (60% сотрудников) -25 призов по 10 тысяч рублей, при 29,5 тысячи привитых (80% сотрудников) - 20 призов по 10 тысяч рублей, после чего определится и обладатель Lada Vesta. На конец сентября в компании и дочерних предприятиях были привиты 60% персонала.

Хроника 09 января 2020 года – 18 октября 2021 годаПандемия коронавируса
АвтоВАЗ Тольятти Николя Мор коронавирус

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