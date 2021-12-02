"АвтоВАЗ" объявил о выплатах за ревакцинацию от COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор подписал приказ о выплатах материальной помощи сотрудникам за ревакцинацию от коронавируса, они получат по 1500 рублей, сообщили в пресс-службе компании. До сих пор персоналу платили за вакцинацию, сейчас сроки этих выплат продлили.

Для сделавших прививку первой дозой вакцины срок получения выплат продлили до 30 декабря, для тех, кто получил обе дозы - до 21 января 2022 года.

До 1 июля 2022 года 1500 рублей смогут получить сотрудники, которые в порядке ревакцинации получат первую дозу вакцины или однокомпонентный "Спутник Лайт", срок выплаты за получение второй дозы вакцины установлен до 23 июля.

На предприятии сохраняются дополнительные стимулирующие выплаты (равные разнице между средней заработной платой и оплатой времени простоя), которые могут получить сотрудники, занятые на производственных линиях, оказавшихся в простое из-за дефицита компонентов, при условии, если прививка сделана в период приостановки производства.

Впервые о стимулирующих выплатах за вакцинацию на "АвтоВАЗе" было объявлено в июне текущего года. В августе компания запустила акцию "Подарок за здоровье и безопасность", участие в которой могли принять только привившиеся. Когда привились 13 000 сотрудников (35% персонала), компания разыграла 35 призов по 10 тысяч рублей, когда привились 22 тысячи человек (60% сотрудников) - 25 призов по 10 тысяч рублей, при 29,5 тысячи привитых (80% сотрудников) - 20 призов по 10 тысяч рублей, после чего определился обладатель Lada Vesta SW. Привить 80% персонала компании удалось в ноябре.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault, производственные площади находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).