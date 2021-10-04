Защита основателя Group-IB обжаловала его арест по делу о госизмене

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арест арестованного по делу о государственной измене Ильи Сачкова - основателя российской компаний Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, обжалован.

"В суд поступила апелляционная жалоба в защиту Сачкова", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена, пояснил собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы 29 сентября по ходатайству следствия арестовал Сачкова до 27 ноября.

Бизнесмену вменяется государственная измена. Официально о фабуле дела не сообщалось. Материалы уголовного дела засекречены.

В Group-IB, в московском офисе которой прошли обыски, заявили, что не комментируют обстоятельства дела и выдвинутые против Сачкова подозрения "в связи с проведением процессуальных действий".

Вместе с тем, там подчеркивали, что сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации.

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.