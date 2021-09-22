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Хроника последних дней СССР

В Иркутской области медведь прогулялся по территории кемпинг-отеля

В Иркутской области медведь прогулялся по территории кемпинг-отеля
Фото: Contacto via ZUMA Press/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Дикий медведь зашел на территорию кемпинг-отеля "Ёлочка" в районе поселка Патроны в Иркутской области, сообщает ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", которое управляет Прибайкальским нацпарком, граничащим с кемпингом.

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Инцидент произошел в среду утром и попал в объективы камер наружного наблюдения.

"Зверь прошелся по дорожкам, побывал на причале, погулял по территории отеля и вышел через контрольно-пропускной пункт на другой стороне периметра; направился в сторону дач и поселка Патроны", - говорится в сообщении.

Служба охраны отеля в целях безопасности посетителей немедленно оповестила о появлении хищника полицейских, обратилась к специалистам по отлову диких животных и предупредила "Заповедное Прибайкалье". Замдиректора учреждения по научной работе Светлана Бабина подчеркнула, что в настоящее время выход зверя к человеку может представлять угрозу, так как медведи копят жир перед зимой.

"В это время медведи буквально "запрыгивают в последний вагон", ищут последние шансы на то, чтобы быстро набрать нужный запас сала, чтобы пережить зиму. Зачастую утрачивают страх перед человеком и проявляют по отношению к нему агрессию", - сказала Бабина.

В связи с появлением медведя она посоветовала грибникам не ходить в лес на Байкальском тракте.

Иркутская область

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