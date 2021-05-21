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Губернатор Голубев допустил человеческий фактор в аварии под Таганрогом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники "Водоканала" Таганрога могли погибнуть на очистных сооружениях в Дмитриадовке из-за несоблюдения техники безопасности, предположил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее он назвал непосредственной причиной аварии выброс метана.

"Я думаю, что основная причина аварии - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, то наступило отравление метаном, который без запаха и действует очень быстро", - сказал чиновник.

Он добавил, что официальную причину случившегося назовут следователи.

21 мая утром рабочие МУП "Управление водоканал" Таганрога отравились во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Погибли десять человек, еще восемь попали в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело пл ч.2 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Роструд решил провести свое расследование обстоятельств случившегося, сообщила пресс-служба ведомства. Также служба начала проверку МУП "Управление Водоканал" Таганрога на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда.

22 мая в Ростовской области день траура.

Губернатор пообещал выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а пострадавшим - от 200 до 400 тысяч. Он отметил, что большинство погибших - жители Неклиновского района Ростовской области.

"И, соответственно, муниципальные образования тоже окажут помощь и финансовую, и в организации похорон погибших", - сказал Голубев в телеэфире.

Он добавил, что за каждой семьей погибшего закреплены представители администрации Неклиновского района и города Таганрога.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом и крайне-тяжелом состоянии в реанимации еще трое - в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, глава Минздрава Михаил Мурашко "взял на личный контроль" лечение этих людей.

Таганрог Ростовская область СКР МЧС Водоканал Димитриадовка Василий Голубев Роструд

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