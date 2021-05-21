Губернатор Голубев допустил человеческий фактор в аварии под Таганрогом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники "Водоканала" Таганрога могли погибнуть на очистных сооружениях в Дмитриадовке из-за несоблюдения техники безопасности, предположил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее он назвал непосредственной причиной аварии выброс метана.

"Я думаю, что основная причина аварии - это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, то наступило отравление метаном, который без запаха и действует очень быстро", - сказал чиновник.

Он добавил, что официальную причину случившегося назовут следователи.

21 мая утром рабочие МУП "Управление водоканал" Таганрога отравились во время работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Погибли десять человек, еще восемь попали в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело пл ч.2 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Роструд решил провести свое расследование обстоятельств случившегося, сообщила пресс-служба ведомства. Также служба начала проверку МУП "Управление Водоканал" Таганрога на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда.

22 мая в Ростовской области день траура.

Губернатор пообещал выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а пострадавшим - от 200 до 400 тысяч. Он отметил, что большинство погибших - жители Неклиновского района Ростовской области.

"И, соответственно, муниципальные образования тоже окажут помощь и финансовую, и в организации похорон погибших", - сказал Голубев в телеэфире.

Он добавил, что за каждой семьей погибшего закреплены представители администрации Неклиновского района и города Таганрога.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом и крайне-тяжелом состоянии в реанимации еще трое - в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, глава Минздрава Михаил Мурашко "взял на личный контроль" лечение этих людей.