Росприроднадзор получит 3,3 млрд рублей на оснащение лабораторий

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор до 2023 года получит из федерального бюджета порядка 3,3 млрд рублей на обновление и расширение материально-технической базы лабораторий, сообщила журналистам руководитель ведомства Светлана Радионова.

1,4 млрд рублей из этой суммы служба получит в 2021 году, остальное - в 2022 году, уточнила она.

В ноябре 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала усилить роль надзорных органов, подведомственных Минприроды, особенно Росприроднадзора.

Также сообщалось, что в 2022-2024 годах Росприроднадзор получит часть средств, взысканных с АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, контролируется ГМК "Норильский никель") в качестве возмещения вреда от разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3. В частности, на обеспечение деятельности Росприроднадзора и подведомственных ему учреждений в 2022 году будет направлено 1,88 млрд рублей, в 2023 году - 1,75 млрд рублей.